Sindaco Firenze: “Ho parlato con Commisso, giocare al Franchi durante i lavori è la priorità”

Il sindaco di Firenze, Dario Nardella, ha parlato dell’incontro con Commisso, avvenuto domenica al Franchi in occasione della sfida contro la Cremonese. Le parole sono state ripostate da Italpress: “L’incontro è andato molto bene, è stato un bell’incontro, sono stato felicissimo di rivederlo a Firenze, ho salutato lui, sua moglie Caterina, gli amici con cui si è accompagnato allo stadio e ci siamo detti assolutamente di vederci in questi giorni per fare il punto della situazione su tutto ciò che riguarda il rapporto fra la Fiorentina ed il Comune però il clima è di totale serenità e collaborazione”.

Il primo cittadino del capoluogo toscano ha parlato anche di colloquio con Joe Barone: “Ho parlato anche con Joe Barone di tutto quello che dovremmo mettere in campo per l’avvio dei lavori per il nuovo stadio, quindi le varie opzioni da prendere in considerazione. Io credo che la priorità sia quella di valutare l’ipotesi che la squadra giochi al ‘Franchi’ contestualmente ai lavori. Questa è la priorità, poi con la Fiorentina vedremo tutte le altre alternative possibili”.

Foto: Twitter Fiorentina