Sindaco Firenze: “La Fiorentina potrà giocare al Franchi durante i lavori per tutta la prossima stagione”

Dario Nardella, Sindaco di Firenze, ha parlato in conferenza stampa per aggiornare su dove giocherà la Fiorentina durante i lavori di ristrutturazione del Franchi. Queste le parole raccolte da Firenzeviola.it: “La Fiorentina potrà giocare allo stadio Franchi durante i lavori per tutta la stagione 2024/25. Abbiamo raggiunto questa soluzione dopo un lavoro paziente e silenzioso con i progettisti di Arup. Ringrazio tutti gli enti e il presidente Giani. Abbiamo cambiato il piano dei lavori, non spostando il termine della fine – prevista per il 2026 né la cifra dei costi, che è di 150 milioni. Sono stati rimodulati alcuni tempi dei lavori, con tre mesi di risparmio. Stamani ho informato il dg viola Joe Barone e il presidente della Lega di Serie A Casini, che hanno accolto con soddisfazione questa scelta. La prossima settimana inizierà la demolizione del tabellone dello stadio Franchi, dunque inizieranno i lavori propedeutici. Tra fine febbraio e fine marzo inizieranno i lavori di restauro della curva Ferrovia, per poi intensificare le operazioni. Il dialogo con i tifosi è costante, risponderemo presto alle critiche con i fatti”.

Foto: Instagram Nardella