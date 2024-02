Sindaco di Rozzano: “Aggiornamenti sul nuovo stadio dell’Inter? Non ci hanno avvisato di nulla, siamo fermi all’incontro di ottobre”

Giovanni Ferretti De Luca, sindaco di Rozzano, comune dell’hinterland milanese, ha concesso un’intervista ai taccuini di Numero Diez. Queste le sue parole sulle possibilità per l’Inter di edificare il nuovo stadio proprio nella zona in questione: “Non ho parlato con i dirigenti in questi mesi. Apprendo le novità sul tema stadio dai giornali. L’Inter non ci ha avvisato di nulla, siamo fermi all’incontro di ottobre. La prelazione sul terreno a cui è interessata l’Inter per lo stadio scadrà il 30 aprile e credo che quella data possa essere decisiva. Se non ci saranno novità, vorrà dire che Rozzano sarà abbandonata come idea per costruire lo stadio. Se ci dovesse essere una proroga o, come mi auguro, uno studio di fattibilità, allora vorrà dire che le intenzioni sono serie.

Se è svanito l’ottimismo? Non conosco i dettagli della proposta di Milano. Credo che giocare in uno stadio vuoto non sia l’obiettivo delle due squadre.”

Foto: Twitter Zhang