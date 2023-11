Sindaco di Napoli risponde a De Laurentiis sullo stadio: “Presenti un progetto serio e verrà valutato. Non possiamo certo regalarglielo”

Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli, risponde al presidente azzurro Aurelio De Laurentiis per quanto riguarda l’argomento stadio Maradona. De Laurentiis ieri aveva affermato che, qualora gli venisse ceduto, trasformerà l’impianto di Fuorigrotta nel migliore d’Italia.

Queste le sue parole: “A noi fa molto piacere che la Società voglia investire sullo stadio. Se presenterà un progetto concreto, con i reali investimenti che servono ed i tempi per la realizzazione, noi accoglieremo favorevolmente questa proposta e valutare eventualmente la vendita che ovviamente deve essere decisa dal Consiglio Comunale. Ci sono due condizioni importanti: in primo luogo lo stadio deve avere le caratteristiche per poter accogliere le competizioni internazionali come gli Europei. E poi abbia delle dimensioni tali per cui i napoletani possono andare allo stadio perché noi dobbiamo difendere l’interesse dei tifosi. Uno stadio molto piccolo ed anche molto caro precluderebbe a tanti di andare a vedere una partita. Se questa proposta arriverà, mi auguro arrivi perché vedo questo grande impegno del presidente De Laurentiis, la valuteremo insieme ai tifosi. Se sarà nell’interesse dei cittadini la accoglieremo. Non possiamo certamente regalare lo stadio, è un valore per Napoli, i suoi tifosi. E’ un bene pubblico. Se la Società farà un grande investimento lo approveremo. Lo possiamo fare solo se però ci sarà una proposta che al momento non è stata fatta. Al momento è impossibile vendere lo stadio perché fa parte del patrimonio indisponibile. Credo che la soluzione migliore sia quella adottata in altri casi come una concessione a lungo termine tipo 50 anni o 90 in cambio di investimenti.Questo può essere fatto solo in cambio di investimenti importanti come accaduto in altre città. Di certo non ci inventiamo soluzioni, esistono regole. Credo che la cosa principale sia l’interesse dei tifosi perchè poi le proprietà dei club possono cambiare nel tempo. Abbiamo dunque questa necessità di avere uno stadio di qualità e soprattutto accessibile. E’ importante dunque avere un progetto serio ed un piano di investimenti”.

Foto: Instagram Napoli