Simy: “Situazione non facile, ma c’è ancora tanto da giocare. Bisogna guardare a una gara per volta”

L’attaccante della Salernitana, Simy, è tornato al gol in Serie A, una rete inutile per evitare il ko dei campani.

A Dazn ha così aprlato il giocatore: “C’è rammarico, abbiamo messo in campo cuore per dare il massimo, volevamo il pareggio, ma non ce l’abbiamo fatta. Dobbiamo rialzarsi subito. Con Inzaghi c’è un rapporto fantastico, sto cercando di fare la mia strada. Mi manca un po’ di continuità, la situazione non è facile, ma dobbiamo guardare a una partita alla volta e poi tireremo le somme. Non è ancora finito il girone di andata, c’è ancora tanto da giocare”

Foto: twitter Salernitana