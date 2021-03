Simy: “L’arrivo di Cosmi? Non abbiamo imparato a giocare a calcio in pochi giorni”

Nwankwo Simy, attaccante del Crotone, ha parlato così in prossimità della sfida alla Lazio ai microfoni del canale ufficiale della società: “La squadra continuerà a dare il meglio e sarà importante dare continuità ai risultati. Tra poco tempo scenderemo subito in campo contro la Lazio, sarà una grande opportunità contro una delle squadre migliori del campionato. La affronteremo con la nostra umiltà ma consapevoli della nostra forza cercando di mettere in difficoltà gli avversari.

L’arrivo di Cosmi? Abbiamo tanta qualità, l’abbiamo sempre avuta. Non è che in pochi giorni abbiamo imparato a giocare a calcio. Non importa lo stadio dove siamo andati, abbiamo sempre cercato di fare il nostro gioco. A volte abbiamo raccolto meno di quanto meritavamo, altre volte abbiamo commesso errori gravi”.