Simy: “Il mio idolo è Kanu. Sarà emozionante sfidare Ronaldo”

In vista della gara di domenica prossima contro la Juve di Cristiano Ronaldo, l’attacante nigeriano del Crotone Simy ha parlato a Tuttosport. “Rovesciata? Una bellissima sensazione, anche se non bastò per la salvezza. Ronaldo? Questo è un sogno che diventa realtà, parliamo di uno dei più grandi di sempre. Sarà speciale per tutti noi, spero di poter scambiare la maglia ma credo che sarò l’unico. Il mio modello? Quello resta Kanu. Tifavo per lui sin da bambino. Ha sempre vinto, prima e dopo la malattia. Simynaldo? Sono rimasto lo stesso di prima, ma fa divertire.”

Foto: Crotone Facebook