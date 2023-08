Simone Verdi al Como: tutto in 72 ore!

Un grande colpo per la Serie B, uno dei più importanti dell’intera sessione estiva. Simone Verdi al Como, operazione in porto a conferma di quanto vi abbiamo anticipato nelle ultime 72 ore. Lunedì avevamo dato Simone Verdi a un passo dal Como con il via libera del Torino, in quelle ore era in corsa anche Marco Benassi (di proprietà della Fiorentina) per il centrocampo ma poi la trattativa si è bloccata. Mentre Verdi va Como, in arrivo per le visite mediche, un autentico botto per il mercato di Serie B.

Foto: Instagram Verona