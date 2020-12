Simone Inzaghi: “Non sottovalutiamo lo Spezia. Gara difficile”

In casa Lazio, conferenza stampa di Simone Inzaghi che presenta la gara di campionato con lo Spezia.

Queste le sue parole: “Sappiamo che sarà una gara impegnativa, affrontiamo una squadra che sta facendo un ottimo calcio. Servirà una gara organizzata. Dovrò cercare di capire come stanno i miei ragazzi e farò le scelte più idonee. Sarà una gara importante, dobbiamo trovare motivazioni come stiamo facendo in Europa. Ovvio che in campionato qualcosa paghiamo, però non bisogna pensare già al Bruges, altrimenti faremo altre figuracce ”.

Sullo Spezia: “Hanno un ottimo allenatore che è Italiano, dovremmo essere bravi a fare una partita organizzata. Lo Spezia è un ottimo avversario, alternano momenti di pressing ad altri meno, sarà dura, in tanti hanno sofferto con loro e quindi se faremo una gara poco attenta domani rischieremo moltissimo”.

Sulla Champions: “Champions? Le motivazioni devono sempre essere alte. La sfida più importante è quella più vicina. In questo momento abbiamo testa e cuore allo Spezia”.

Foto: Twitter Lazio