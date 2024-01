Simone Inzaghi: “Vogliamo rivincere la Supercoppa. Anche il Milan per lo scudetto”

Simone Inzaghi ha presentato in conferenza stampa la sfida con la Lazio di domani sera. “La Supercoppa è il primo obiettivo stagionale. L’abbiamo vinta negli ultimi due anni e vorremmo rivincerla ma le altre avranno la stessa ambizione. Faremo del nostro meglio. Il mercato? Ho una società importante alle spalle che ci sta pensando ma io sono molto soddisfatto dei quattro attaccanti che abbiamo in rosa che ci hanno dato finora grande soddisfazione. Ho ancora un allenamento e mezzo. Abbiamo giocato a Monza e poi abbiamo fatto un allenamento a Milano. Dovrò fare valutazioni molto attente. Ieri ad eccezione di Cuadrado avevo tutti i ragazzi. Essendo una finale in due partite bisognerà fare le scelte attentamente. Penso alla Lazio e poi vedremo.

Noi favoriti? All’Inter bisogna essere abituati. Questo è il primo trofeo stagionale e le stesse nostre ambizioni le hanno le altre. Sappiamo che la Lazio è in striscia positiva da quattro partite e nell’ultima sfida all’Olimpico ci hanno creato difficoltà. Le recenti dichiarazioni? Ho sentito e letto qualcosina ma penso sia normale dialettica del mondo del calcio. Da tanti anni sono in questo mondo e lo conosco. In campionato c’è un bellissimo duello tra Inter e Juventus ma non dimentico il Milan che è lì a pochi punti, ha un’ottima rosa e sta bene. Penso ci siano da contare anche loro. Bisogna essere bravi a ragionare partita dopo partita senza guardare troppo in là. In carriera mi è successo spesso. Alla Lazio contro l’Udinese per un rinvio per maltempo, poi contro il Torino. C’è stata Bologna-Inter. Sappiamo che può succedere. Contro la Lazio non sarà mai uguale alle altre perché mi ha fatto diventare uomo. Anche nell’ultima gara ci hanno creato difficoltà e non mi sembravano in crisi come se ne parlava all’epoca. Lo testimoniano le ultime cinque partite. Per questa Supercoppa è cambiata la formula quindi bisognerà focalizzarsi su domani. Se finirà in pareggio si andrà ai rigori e ci stiamo preparando per questo“.

Foto: sito ufficiale Inter