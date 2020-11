Simone Inzaghi: “Vittoria importante. Abbiamo uno spirito incredibile”

A fine gara, dopo la clamorosa vittoria sul Torino, Simone Inzaghi ha commentato a Dazn la gara.

Queste le sue parole: “È stata una vittoria importante contro una squadra ben allenata. Fa onore ai ragazzi averci creduto fino alla fine. Abbiamo preso il 3-2 in modo strano, a 3′ dalla fine, poteva ammazzarci e invece abbiamo avuto la forza di rialzarci. Siamo stati bravi fino alla fine. Nel primo tempo abbiamo mantenuto il controllo della partita, ma siamo stati poco efficaci. E’ un premio per quello che abbiamo sofferto in settimana, è stato tutto difficile, abbiamo stretto i denti e non ci siamo fermati. Faccio i complimenti ai ragazzi, veri uomini”.

Foto: Twitter Lazio