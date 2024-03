Simone Inzaghi: “Vittoria del Premio Bearzot? Questo riconoscimento non sarebbe stato possibile senza il sostegno di tutti coloro che hanno lavorato con me in questi anni”

Dopo l’annuncio della vittoria della XIII edizione del Premio Nazionale Enzo Bearzot, il tecnico dell’Inter Simone Inzaghi ha così commentato la notizia del successo ai microfoni dell’ANSA: “Sono profondamente grato per questo prestigioso premio intitolato a un così grande allenatore e uomo del calcio. Questo riconoscimento non sarebbe stato possibile senza il sostegno straordinario di tutti coloro che in questi anni hanno lavorato con me. Dedico questo premio a loro e alla mia famiglia.”

Foto: Twitter Inter