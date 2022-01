Buone notizie per l’Inter che ritrova il proprio allenatore, Simone Inzaghi, dopo la positività al covid19. Già da domani sarà ad Appiano Gentile per dirigere l’allenamento dei nerazzurri e troverà i nuovi acquisti, Caicedo, suo pupillo, e Robin Gosens. Una notizia importante, specialmente in vista del derby con il Milan in programma sabato 5 febbraio alle ore 18:00.

FOTO: Twitter Ufficiale Inter