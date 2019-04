Simone Inzaghi: “Testa al Sassuolo, non penseremo al Milan”

Simone Inzaghi è intervenuto in conferenza per presentare la gara di domani che vedrà la Lazio ricevere il Sassuolo all’Olimpico. “Sarà una gara importante per la nostra classifica. Abbiamo avuto poco tempo per preparare la partita di Ferrara, venivamo da un’eccellente prestazione in casa dell’Inter. Non siano stati sufficientemente cinici. Immobile? Sono soddisfatto, Ciro si sta impegnando molto e ha la mia fiducia, resta un valore aggiunto per questa squadra. Devo decidere chi schierare al suo fianco. Sono tutti convocati eccetto Berisha e Lukaku. Per la formazione ho le idee abbastanza chiare, ma valuterò con calma tutto nella giornata di domani e non guarderò ai diffidati. Massima attenzione al Sassuolo, non penseremo al Milan”.

Foto: Twitter Lazio