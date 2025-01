Simone Inzaghi sul Monaco: “Me la aspettavo come una delle protagoniste”

Domani, alle ore 21:00, l’Inter scenderà in campo contro il Monaco. Il match, valido per l’8° e ultimo turno della fase a campionato della Uefa Champions League, darà il verdetto ufficiale sulla posizione di classifica dei nerazzurri. Gli uomini di Inzaghi, infatti, si trovano al 4° posto, ma una sconfitta potrebbe ribaltare completamente le carte in tavola. A parlare della gara è stato il tecnico della Beneamata. Queste le sue parole in conferenza stampa: “Situazione attacco? In questo momento gli attaccanti che ho possono giocare l’uno con l’altro e si è visto nel corso dell’anno. Per quanto riguarda domani, però, ancora devo fare delle scelte. Taremi ieri e oggi non si è allenato, Arnautovic si è allenato molto bene, Lautaro e Thuram hanno recuperato. Io penso che l?inter abbia fatto queste sette partite di Champions League con grande concentrazione. Abbiamo segnato meno rispetto al campionato, ma abbiamo anche preso gol su situazioni particolari. Monaco, Lille e PSG me le aspettavo protagoniste. Sta facendo bene anche il Brest che domani ha una grande opportunità contro il Real Madrid. Il campionato francese è di talento”.

FOTO: Instagram Inzaghi