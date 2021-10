Simone Inzaghi su Sanchez: “Sta migliorando, sarà un valore aggiunto per noi”

Simone Inzaghi, tecnico dell’Inter, ha parlato anche di Alexis Sanchez nella conferenza stampa alla vigilia della gara con lo Sheriff: “Lui e Vidal sono arrivati ieri, si sono allenati bene con i reduci dalla partita, con quelli che non avevano giocato. Sono felice che Alexis abbia giocato 3 partite in Nazionale, la sua condizione sta migliorando. Poi quando lo riterrò opportuno potrà essere un valore aggiunto per noi”.

Foto: Twitter Inter