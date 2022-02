Simone Inzaghi: “Sarà una serata straordinaria. I dettagli faranno la differenza”

Simone Inzaghi, allenatore dell’Inter, ha parlato brevemente della sfida di stasera contro il Liverpool, in un’intervista concessa ad Amazon Prime Video.

Queste le sue parole: “La serata sarà bella e da vivere. Io sono contento per i tifosi, per il club e per i miei calciatori. Il Liverpool è una squadra che ha un grandissimo blasone, hanno qualità straordinarie, ma partiamo da 0-0 e, anche se sulla carta probabilmente sono loro i favoriti, la cura dei dettagli farà la differenza”.