Simone Inzaghi: “Real Sociedad forte, ma vogliamo il primo posto. Mi auguro di restare per tanto tempo all’Inter”

Simone Inzaghi ha presentato in conferenza stampa Inter-Real Sociedad di domani sera. “Sappiamo tutti che la partita di domani sera è molto difficile contro un avversario di qualità, giocare in casa o fuori per loro cambia poco. Affrontiamo una squadra di assoluto valore, ci vorrà una prestazione importante per fare risultato. Il nostro percorso sarà molto lungo e pieno di insidie, fa piacere che questi quattro mesi siamo stati fatti nel migliore dei modi, ma troviamo un avversario che ha fatto un percorso Champions di tutto rispetto. Turnover domani? Qualcosa cambierà come ho sempre fatto, abbiamo qualche difficoltà nelle rotazioni, dovrò fare valutazioni attente. Stamattina non abbiamo fatto tantissimo un po’ al video e un po’ in campo, ma non parlerei di turnover. A Lisbona abbiamo approcciato male, ma gli stessi ragazzi hanno poi recuperato con un grande prestazione. Per domani tantissima fiducia, ma sarebbe di prestigio per la nostra società, il primo posto ci potrebbe garantire un sorteggio soft anche se in Champions sono tutte partite difficili. L’avversario di domani è la squadra che era stata estratta nella quarta urna, il sorteggio non mi aveva entusiasmato. Contro il Verona diventerò il sesto allenatore dell’Inter per presenze? Ho avuto un ciclo lunghissimo alla Lazio, il mio augurio è quello di restare tantissimo qui, ma tra le mie parole e il resto c’è il campo. Cuadrado titolare? Domani sarà importantissima la fase di possesso come quella di non possesso. Su Cuadrado sto valutando, non ho tantissima scelta: tra lui, Darmian e Bisseck due giocheranno e uno verrà in panchina”.

