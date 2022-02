Simone Inzaghi: “Questo è il calcio, derby dominato per 70 minuti. Sul primo gol fallo su Sanchez”

Simone Inzaghi, tecnico dell’Inter, ha commentato la sconfitta nel derby contro il Milan.

Questa la sua analisi: “Questo è il calcio. Una partita dominata in lungo e in largo, purtroppo non siamo riusciti a fare il secondo gol. L’1-1 ci ha innervosito, sul secondo gol c’è stata una giocata individuale. Fa male perdere così un derby ma dobbiamo essere lucidi perchè per 70 minuti ho visto un derby a senso unico. Poi abbiamo preso quel gol strano, i ragazzi si sono innervositi perchè probabilmente c’era un fallo su Sanchez”.

Errori da cui ripartire: “Ci deve insegnare che abbiamo perso un po’ di gestione negli ultimi 25 minuti e la partita è andata più sugli episodi. Non siamo stati bravi ad indirizzarli ma dobbiamo essere lucidi. Giocando dieci volte così la perdi una volta”.

Spallata a Sanchez: “Non è un problema. E’ stato un contrasto. Non mi va di rivederlo. I ragazzi hanno perso un po’ anche in quell’episodio. Sappiamo che ci sono. Ha avuto questo metro. Purtroppo in quell’azione, dove Sanchez penso non cada da solo, abbiamo preso gol”.

Sul calendario: “Avremmo voluto affrontarlo con un risultato diverso dalla partita di stasera però questo è il calcio. Il calendario asimmetrico ci ha messo questo”.

Foto: Twitter Inter