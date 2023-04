Simone Inzaghi: “Preso un gol che nell’ultimo anno e mezzo mai avevo visto”

Simone Inzaghi ha commentato a Dazn il pareggio dell’Inter a Salerno. “Stasera è difficile parlare, abbiamo visto tutti la squadra ha fatto una gara importante. La grande pecca è stata quella di non fare il secondo gol, per quello siamo in difficoltà. La squadra ci mette un impegno folle, da allenatore mi torna difficile spiegare un pareggio così. C’è grandissima delusione, bisogna lavorare ancora di più. Sull’impegno nulla da dire, l’1-1 ci dà delusione ma deve essere una spinta per quanto affronteremo nei prossimi giorni. La partita è stata interpretata bene, pali e traverse, Ochoa che respinge, non è un momento semplice perché i risultati migliorano tutto. La delusione è forte, con tante partite ravvicinate dobbiamo essere bravi a lasciarla da parte. Abbiamo preso un gol che nell’ultimo anno e mezzo non avevo visto”.

Foto: Instagram Inzaghi