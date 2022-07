Dopo l’amichevole di Lugano, Simone Inzaghi ha commentato – ai microfoni di Sportitalia – il fresco annuncio della Reggina che avrà suo fratello Pippo in panchina per i prossimi tre anni: “Sono contento per lui, so che c’è un progetto ambizioso, magari il primo anno sarà di assestamento. Ma aspettavo che tornasse presto”

Foto: twitter Inter