Simone Inzaghi: “Per Brozovic e De Vrij risentimenti al polpaccio. Sono da valutare”

Nel corso dell’intervista a Sport Mediaset, Simone Inzaghi, tecnico dell’Inter, ha parlato dei due infortuni nel corso della gara con il Liverpool, quello di De Vrij e Brozovic.

Queste le sue parole: “Sappiamo che domenica abbiamo una partita complicata contro un’avversaria in forma. Abbiamo dovuto cambiare De Vrij e Brozovic per dei risentimenti al polpaccio, speriamo di recuperarli. Sono da valutare ovviamente, al momento non so dire altro”.

Foto: Twitter Inter