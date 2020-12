Simone Inzaghi: “Ora dobbiamo trovare continuità in campionato”

Archiviata la qualificazione agli ottavi di finale di Champions League, la Lazio si concentra sul campionato per i prossimi mesi. I biancocelesti devono recuperare posizioni, con un ritardo in classifica dalla zona europea. Domani all’Olimpico la sfida alla sorpresa Verona.

Simone Inzaghi in conferenza stampa ha presentato la gara: “Saremo sempre molto impegnati, anche se la Champions è finita. Avremo 4 partite prima di Natale da fare al meglio. Dobbiamo avere più continuità: in campionato abbiamo raccolto 17 punti, ma potevano essere di più visto tutto quello che abbiamo passato tra infortuni e Covid. Ora speriamo di recuperare posizioni in classifica”.

Sul Verona: “Sono contentissimo per i ragazzi, la società e i tifosi, abbiamo realizzato un sogno. Adesso, dopo una grande gioia, dobbiamo essere bravi a trasferire quest’entusiasmo sul campo. Domani contro l’Hellas Verona sarà molto difficile, sta facendo un ottimo percorso nonostante abbia cambiato diversi elementi. Il loro valore aggiunto è l’allenatore, molto competente. Hanno dei giocatori che abbinano qualità e quantità. Dovremo fare massima attenzione, l’anno scorso abbiamo pareggiato e vinto con loro ma sono state due partite tirate”.

Sul sorteggio Champions: “Qualsiasi avversario capiterà, sarà un onore affrontarlo: sono tutti mostri sacri del calcio, tutte grandi squadre che possono vincere la Champions e una ci capiterà. Sono convinto che la mia squadra non vorrà essere la cenerentola degli ottavi e ce la giocheremo con chiunque”.

Foto: Twitter Lazio