Simone Inzaghi: “Oggi valutiamo Cuadrado. Ma anche Sanchez che ha una distorsione”

Simone Inzaghi ha fatto i punto sui disponibili alla vigilia della trasferta della Juve, partendo dal presupposto che non ci saranno Pavard e Bastoni. “Nell’allenamento di oggi valuteremo Cuadrado che non aveva mai avuto questo problema e ci ha penalizzato perché per noi è una grandissima risorsa. Dopo l’allenamento di oggi valuteremo, un discorso che riguarda anche Sanchez che è tornato con una distorsione alla caviglia e ieri non è riuscito ad allenarsi”.

Foto: sito ufficiale Inter