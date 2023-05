Simone Inzaghi: “Non dovremo gestire, servirà una partita da Inter”

Simone Inzaghi si è soffermato in conferenza stampa su Inter-Milan semifinale di ritorno di Champions di domani sera. “Dopo i sorteggi di agosto c’era delusione, non eravamo stati fortunatissimi. Ma al mio staff e ai miei giocatori avevo detto che anche Bayern e Barcellona non erano contenti di avere l’Inter. Ora siamo arrivati fin qua e sappiamo che domani sarà molto importante. L’aveva già detto prima del Benfica e sarò ripetitivo ci vorrà testa fredda e cuore caldo, questa è l’unica strada per interpretare partite come quelle di domani. Correa ha chiesto lui il campo, io non l’avrei cambiato, ha avuto un indurimento muscolare, le sensazioni sono buone e speriamo che non sia nulla di grave. Dovrebbe farcela per domani, ma non ho questa certezza. Lautaro è in un ottimo momento. La differenza rispetto alla vigilia della gara di andata? Sappiamo cosa significa, dobbiamo interpretarla al meglio. Sappiamo di avere un meritato vantaggio, ma non dovremo gestire e servirà una partita da Inter”.

Foto: sito ufficiale Inter