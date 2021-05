Simone Inzaghi: “Mi dispiace per la retrocessione di mio fratello, non siamo riusciti a segnare”

Simone Inzaghi, tecnico biancoceleste, ha parlato così del pari col Torino ai microfoni di Lazio Style Radio: “Le immagini sono chiare, mi spiace per non aver vinto e per la retrocessione di mio fratello. Abbiamo fatto una grande partita, ma non siamo riusciti a metterla dentro. Abbiamo fatto un’ottima gara, sviluppato tanto gioco e avuto occasioni importanti, non posso dire nulla ai ragazzi. Loro dovevano salvarsi e hanno fatto la partita che dovevano.

È stato uno spot per il calcio perché si è vista una partita bellissima. Ho visto una grande reazione, una grande gara in cui è successo di tutto. Due pali, un rigore sbagliato e un gol annullato. Gli episodi non sono stati a nostro favore, ma chiudiamo l’anno con il record di punti in casa e l’unico rammarico è quello del derby perso quattro giorni fa”.