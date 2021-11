Simone Inzaghi: “Meritavamo di vincere sia oggi che contro la Juve. Barella? Ha un affaticamento”

Simone Inzaghi, tecnico dell’Inter, ha parlato così ai microfoni di DAZN dopo il derby pareggiato contro il Milan: “Per me il bicchiere è mezzo vuoto, abbiamo sbagliato un rigore e per le occasioni create meritavamo di più. Abbiamo affrontato un’ottima squadra che è prima con merito, queste prestazioni ci danno consapevolezza. Quello che dobbiamo fare è quello di recuperare forze ed energie, nelle ultime sei partite abbiamo pareggiato con Juventus e Milan dove probabilmente avremmo meritato di vincere. Il Milan ed il Napoli stanno tenendo un ritmo incredibile ma noi siamo lì, non vogliamo fermarci e volevamo regalare la vittoria ai nostri tifosi. E’ stato un derby ad altissimi ritmi, andiamo avanti”.

Quattro rigori, due sbagliati. Statistiche del genere possono pesare?

“I nostri rigoristi sono Lautaro e Calhanoglu, è normale che abbiamo fatto due pareggi con Atalanta e Milan dove abbiamo sbagliato due rigori e potevamo avere quattro punti in più”.

Come mai ha giocato Calhanoglu?

“Calhanoglu ha fatto un’ottima partita, l’aveva fatta ottima contro l’Udinese ed è normale che ho tanti centrocampisti a disposizioni ed ho dovuto lasciare fuori Sensi, Vidal, Gagliardini e Vecino. Quando devo scegliere ho sempre tanti dubbi”.

Come stanno Barella e Dzeko?

“Barella ha avuto un affaticamento, avevo qualche problema anche con Dzeko e Bastoni. Giocando con questi ritmi così tanti ci possono essere situazioni del genere”.