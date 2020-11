Simone Inzaghi: “Luis Alberto caso chiuso. Peruzzi? Spero sia all’Olimpico domani”

Conferenza stampa di vigilia in casa Lazio che domani all’Olimpico sfiderà lo Zenit San Pietroburgo per uno spareggio cruciale per la qualificazione agli ottavi di Champions League.

A parlare in casa biancoceleste il tecnico Simone Inzaghi.

Queste le sue parole: “Sappiamo quanto sia importante domani in ottica qualificazione e sappiamo che non possiamo fallire: passare il girone è un nostro obiettivo. Lo Zenit è forte, ha qualità e ha recuperato giocatori forti. Dovremo fare una gara di carattere, facendo le scelte giuste e recuperando energie dopo Crotone. Possiamo contare su diversi recuperi importanti, su diversi calciatori pronti a tornare e spero ci possano dare una mano. Abbiamo stretto i denti per un paio di settimane, ora è il momento di raccogliere i frutti di quella situazione”.

Su Luis Alberto: “Caso chiuso. Per noi Luis è un giocatore importantissimo. Sabato ha risposto sul campo, con una grande prova di sacrificio, oltre che tecnica, facendo capire quanto ci tenesse alla maglia. Ora ci aspettiamo delle conferme anche fuori dal campo. Non ho dubbi: ho parlato con il ragazzo e mi è sembrato molto sereno e motivato”.

Caso Peruzzi-Lotito: “Si sa che in tutte le famiglie ci possono essere delle incomprensioni. Sono convinto che si possano risolvere al più presto, come già successo in passato”.

