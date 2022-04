Simone Inzaghi: “Le vittorie ci danno fiducia. Abbiamo un parco attaccanti importante”

Simone Inzaghi, allenatore dell’Inter, ha parlato a Sky dopo la vittoria contro lo Spezia.

Queste le sue parole: “Penso che sia stata una vittoria di maturità, di lucidità. Sapevamo non fosse semplice, i primi dieci minuti non mi sono piaciuti, per leggerezza abbiamo concesso quell’occasione. Però è stata una vittoria importante per noi”.

Su Sanchez e Lautaro: “Dopo tanto tempo avevo tutta la rosa a disposizione, potevo scegliere. Hanno iniziato due giocatori e poi li ho cambiati, in panchina avevo Caicedo che meriterebbe uno spazio. A noi piace giocare in verticale, abbiamo creato nelle ultime tre partite vinte. Anche quando non siamo riusciti a vincere abbiamo creato tantissime occasioni. Le ultime tre partite le abbiamo vinte, è normale avere fiducia”.

Su Gosens: “Già oggi poteva essere il suo momento, nel primo mese doveva lavorare. Poteva giocare ma poi ho optato per altre situazioni. Penso che in Coppa Italia potrà farci una mano. Robin sta lavorando molto bene, così come Caicedo. Ci stanno dando una grande mano, arriverà il loro momento”.

Su D’Ambrosio: “Non ha sbagliato una partita quando l’ho chiamato in causa. So di potere contare su di lui, è molto importante”.

