Simone Inzaghi: “Le motivazioni faranno la differenza domani. Stiamo lavorando per evitare errori. Lukaku? Spero faccia un buon Mondiale”

Alla vigilia del match contro l’Atalanta, Simone Inzaghi, allenatore dell‘Inter, ha parlato ai microfono di Inter TV.

Queste le sue parole: “Sappiamo che la partita sarà impegnativa. La differenza la faranno le motivazioni che le squadre riusciranno a mettere in campo. Abbiamo avuto tre giorni per prepararla nel migliore dei modi”.

Ci sono dei correttivi a cui avete pensato? Magari un atteggiamento più prudente? “Noi andremo in campo per vincere ogni partita. Naturale che dopo la Juventus sono stati due giorni di analisi, poi c’è stata l’ottima partita col Bologna. Ma non dobbiamo guardare indietro, guardiamo alla sfida difficilissima di domani a Bergamo, un campo molto difficile”.

Non avere vinto uno scontro diretto è stata una questione di carattere mancato o di mentalità? “Diciamo che è qualcosa che in campionato chiaramente è mancato, probabilmente dobbiamo lavorare di più sull’episodio. Ci stiamo lavorando, mentre in Champions siamo riusciti a limitare questa problematica in campionato ancora no. Domani speriamo che sia la prima volta”.

C’è preoccupazione per il fatto che Lukaku possa forzare per il Mondiale? Ci possono essere ancora problemi?

“Ma no, io sono contento che tre attaccanti su quattro andranno al Mondiale. C’è grandissima fiducia per tutti, Romelu ci teneva tantissimo a rientrare per le ultime partite con noi, è riuscito a fare due spezzoni ma ha avuto un rallentamento. Sta facendo un recupero per gradi, auguro a lui e agli altri attaccanti che andranno al Mondiale di andare alla grande e tornare qui nel migliore dei modi”.

Che voto dai alla prima parte della stagione? “Chiaramente abbiamo fatto un lavoro eccezionale per la Champions, in campionato dovevamo e potevamo fare meglio. Domani sarà la 15esima partita, abbiamo lasciato qualche punto per nostri errori o per altri fattori. Ma dobbiamo guardare a noi stessi migliorando di partita in partita”.

Nessun pareggio sin qui in campionato, come si spiega? “Siamo una squadra che gioca sempre per vincere, probabilmente ci sono determinate partite dove è frutto di casualità. L’unico è stato quello di Barcellona, importantissimo ma dove forse avremmo meritato qualcosa in più”.

