Simone Inzaghi lascia la Lazio dopo 20 anni di successi

Simone Inzaghi e la Lazio, un addio che sembrava potesse non arrivare mai. Vent’anni trascorsi sia come giocatore che come allenatore condita da tanti successi col club biancoceleste, per questo l’addio viene come un fulmine a ciel sereno con un comunicato stringato della Lazio.

Ben 55 gol in 196 presenze con uno scudetto, tre Coppa Italia, una Supercoppa Italiana e anche la Supercoppa europea. Questo è il palmares di Simone Inzaghi come giocatore della Lazio fino al suo ritiro al calcio nel 2010. Poi subito le giovanili da allenatore e poi la promozione nel 2016 dopo un ripensamento di Bielsa. Da traghettatore, Inzaghi è rimasto per 5 anni sulla panchina della Lazio e in 251 occasioni, di cui 197 in Serie A, ha totalizzato 134 vittorie (108 in campionato), con una media punti in A di 1,81 a partita.

Foto: Twitter Lazio