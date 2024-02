Simone Inzaghi: “La partita è rimasta aperta per merito di Szczesny, un portiere straordinario”

Intervenuto ai microfoni di Dazn, il tecnico dell’Inter, Simone Inzaghi, ha così parlato dopo la vittoria per 1-0 contro la Juventus: “Difficile trovare punti deboli stasera. Il risultato è stretto, la gara è stata tenuta aperta da un portiere straordinario. Loro difendevano molto bassi, siamo stati bravi perchè avevano molti giocatori in ripartenza. Ora analizziamo bene per migliorare dove si può far meglio. Sommer è stato riposato, ma sapevamo che bisognava tenere fino alla fine. Dobbiamo continuare così”.

Un commento anche sulla prestazione di Klaasen, subentrato nel secondo tempo: “Meriterebbe più spazio. In carriera ha fatto più di 100 gol, è un ragazzo straordinario. Nella rifinitura Frattesi ha avuto un problemino“. Un pensiero anche sulla Champions League che si avvicina: “Riproveremo a fare il percorso delll’anno scorso, ma agli ottavi ci sarà una squadra impegnativa“.

Foto: Instagram Inter