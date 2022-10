Simone Inzaghi: “La migliore Inter della stagione, nessuna parata di Handanovic”

Simone Inzaghi ha analizzato ai microfoni di DAZN la sconfitta dell’Inter contro la Roma: “Martedì sarà importante contro il Barcellona, normale che ci sia delusione per una sconfitta immeritata. È stata la migliore partita stagionale, è una sconfitta pesante. Dobbiamo fare di più, dobbiamo lavorare di più sul particolare. Il nostro portiere non ha fatto una parata, ci sono partite segnate ma evidentemente non basta quanto stiamo facendo. Ho avuto una bellissima risposta dalla squadra per il gioco creato, ci dispiace per i tifosi. Asllani ha fatto una buona gara. Rivedrò la partita con calma, tra le prime otto per me è stata quella fatta meglio. Ho inserito Correa cambiando modulo, ci siamo messo a specchio. Paradossalmente questa è stata la partita che abbiamo sofferto meno e l’abbiamo persa. Io a rischio? Noi allenatori lo siamo sempre ogni settimana, ma ho avuto una grandissima risposta dalla squadra. Sul secondo gol dovevamo scappare prima, eravamo stati bravi a concedere un solo calcio d’angolo. Mancanza di tranquillità? Le sconfitte non portano serenità, ma in pochi giorni avevamo analizzato Udine e una prestazione non all’altezza, tuttavia stasera ho rivisto la mia Inter. Ora con il lavoro dobbiamo uscire da questa situazione”.

Foto: sito ufficiale Inter