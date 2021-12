Simone Inzaghi: “La Juventus farà un grande girone di ritorno. Bisogna continuare a questo ritmo per non farli rientrare”

Simone Inzaghi, ha rilasciato un’intervista a La Gazzetta dello Sport (qui per leggere un passaggio sul Liverpool, avversario di Champions), dove parla di cosa si aspetta nel 2022.

Queste le sue parole: “Siamo in un ottimo momento, ma penso che i ragazzi, come me e il mio staff, avessero bisogno di staccare per le festività. I ragazzi sanno che già da stamattina gli arriverà il programma dei preparatori: spero, ma non dubito, che lo seguiranno con grande attenzione”.

Sulle avversarie: “Credo che la Juventus possa fare un grande girone di ritorno. È un’ottima squadra, ha perso qualche punto, ma abbiamo visto che è in ripresa: nelle ultime sei credo abbia fatto una sconfitta e un pareggio, e le altre le ha vinte tutte. Credo che sarà una squadra da tenere d’occhio con grande attenzione. Dobbiamo continuare con questo ritmo per non farli rientrare nella corsa scudetto”.

La svolta dopo la Lazio: “Le sconfitte fanno tutte molto male, ma a volte dai ko si può uscire più forti. Sappiamo le circostanze di quella sconfitta, ma credo che ne siamo usciti molto più forti”.

Foto: Twitter Inter