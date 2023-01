Inzaghi: “Abbiamo degli acciacchi. Domani andrà in campo la miglior squadra possibile”

Simone Inzaghi, tecnico dell’Inter, ha parlato ai microfoni della tv ufficiale del club in vista del matcha di domani contro l’Hellas Verona. Il mister nerazzurro ha affrontato diversi temi, tra cui quello delle assenze: “Domani giochiamo col Verona. Abbiamo degli acciacchi e lo sappiamo, li stiamo monitorando e domani andrà in campo la miglior squadra possibile”. Successivamente il tecnico è intervenuto sugli alti e bassi della squadra: “Su questo, considerando la sconfitta con la Roma di ottobre, poi abbiamo vinto sette gare su nove di campionato. Abbiamo perso con la Juve e c’è stato il pareggio di Monza di cui non voglio più parlare. Negli ultimi mesi abbiamo avuto un rendimento abbastanza costante, anche se sappiamo si dover migliorare”.

Foto: Instagram Inzaghi