Simone Inzaghi in campo per l’allenamento, è guarito dal Covid

Fine del calvario per Simone Inzaghi. Il tecnico della Lazio è finalmente tornato negativo al Covid, dopo quasi un mese, sta dirigendo l’allenamento di oggi, a due giorni dalla gara contro il Milan. L’allenatore sarà quindi regolarmente in panchina nella sfida ai rossoneri in programma per lunedì.

foto: Inzaghi Twitter Lazio