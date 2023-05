Simone Inzaghi: “Finale di Champions? Per molti una sorpresa, noi ci abbiamo sempre creduto”

In conferenza stampa in vista della finale di Coppa Italia ha parlato Simone Inzaghi. Ecco le sue parole: “Spero che questa fama possa continuare, ci restano due finali da disputare nelle ultime quattro partite. Spero la tradizione continui ma devo solo ringraziare i ragazzi, ho trovato un gruppo che quest’anno ne ha passate tante, anche meno felici e basta ripensare a due mesi fa. La finale di Champions League è stata inaspettata per la maggioranza, ma la squadra ci ha sempre sperato sin dal sorteggio”.

Si perde concentrazione con la finale di Champions a giugno?: “Assolutamente no. Sappiamo, e sapete anche voi, i sacrifici che abbiamo fatto per arrivare a questa finale. L’unica cosa che non mancherà sarà l’impegno folle. Poi c’è un avversario che come noi vorrà la coppa, dovremo essere bravi come squadra e negli episodi”.

Foto: simone-inzaghi-sito-ufficiale-inter