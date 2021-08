Simone Inzaghi: “Esordio perfetto. Mercato? Serve una punta con determinate caratteristiche per completarci “

Intervistato da Dazn, dopo il successo dell’Inter sul Genoa, il tecnico nerazzurro, Simone Inzaghi, ha parlato delle emozioni dell’esordio in campionato e anche di mercato.

Queste le sue parole: “Ero abbastanza sicuro della squadra, li vedo lavorare con grande entusiasmo e voglia di imparare i concetti nuovi e di voler rivincere dopo la scorsa stagione. Meglio di così non potevamo iniziare”.

Su Calhanoglu: “Stiamo parlando di un grandissimo giocatore che unisce quantità e qualità ma sarebbe riduttivo parlare solo di lui. Devo spendere una parola anche per i tre difensori che erano con me in panchina. Nel finale abbiamo fatto esordire Dumfries che ci darà una grande mano durante la stagione”.

Sul mercato: “Sappiamo che dobbiamo completarci, la partenza di Lukaku è stata inaspettata. Dzeko ha dimostrato che giocatore è, da domani ricominceremo a pensare al mercato. Possibilmente che ci facesse qualche gol importante, siamo alla ricerca di un giocatore che ci possa completare. Normale che non avendo Dzeko per qualche partita potrebbe giocare Lautaro come prima punta”.

Foto: Instagram personale