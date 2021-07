Simone Inzaghi: “Entusiasta di essere qui, faremo di tutto per restare campioni anche la prossima estate”

Simone Inzaghi, neo allenatore dell’Inter, ha risposto alle domande dei giornalisti presenti alla conferenza per la sua presentazione ufficiale con la società nerazzurra:

“Grandissimo entusiasmo e motivazioni, so che si prospetta un lavoro importante, ma è una bellissima sfida che mi ha convinto subito. I dirigenti mi hanno dimostrato grande motivazioni nel volermi. So che i tifosi ci staranno vicini. La scelta di venire qui?Questo cambiamento sono le motivazioni che me lo hanno dato. Ho trovato delle persone che in pochi giorni mi hanno fatto capire di volermi a tutti i costi. So che ci saranno delle difficoltà perché dobbiamo difendere il titolo, ma siamo l’Inter e faremo di tutto per restare campioni anche la prossima estate. Colgo l’occasione per fare i complimento a mister Conte e alla sua squadra. Partenza Hakimi? Lo sapevo, ma mi è stato promesso che la squadra resterà competitiva, ci sentiamo quotidianamente con la società, sappiamo dove intervenire, puntiamo a fare un percorso in Champions migliore perché so che dal 2011 l’Inter non va agli ottavi“.

Infine, ha parlato di Lukaku e di Eriksen:

“Lukaku? L’ho sentito diverse volte, era deluso per l’eliminazione dall’europeo, è una garanzia e l’ha dimostrato sul campo. Cristian? Ci siamo sentiti prima del torneo europeo, dopo non ci ho parlato, ci contavo. Christian ha tutto il tempo per tornare, lo aspetto a braccia aperte“.