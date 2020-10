Simone Inzaghi: “Dortmund tra le migliori otto d’Europa. Servirà una grande Lazio”

La Lazio dopo 12 anni torna nei gironi di Champions League. Domani sera alle 21.00, i biancocelesti ospiteranno il Borussia Dortmund all’Olimpico.

In conferenza stampa ha parlato, insieme ad Immobile, il tecnico Simone Inzaghi, che ha così presentato la gara con i tedeschi: “Chiaramente avremmo voluto tornare in Champions in modo diverso, davanti a un Olimpico stracolmo, pieno di tifosi e colori. Purtroppo però il momento è quello che conosciamo tutti. Per me è l’esordio in Champions da allenatore, è una bella emozione dopo tanta Europa League e ci teniamo a far bene”.

Sul Dortmund: “E’ una delle migliori otto squadre d’Europa. Sarà una gara tosta, una squadra collaudata, ha grandi campioni. Ci vorrà una grande prova e un atteggiamento diverso di quello visto a Genova, dove abbiamo fatto la peggiore gara degli ultimi anni. Per quanto riguarda noi, dovrò valutare bene Luiz Felipe, che ha fatto solo un allenamento in gruppo dopo l’infortunio. L’ho visto bene ieri: se avessi avuto più scelta gli avrei dato più tempo. Domani sceglierò tra lui, Hoedt e Parolo”.

Altri assenti: “Non ci sarà Pereira che ha la febbre, da valutare Cataldi che ha qualche problema intestinale da stamattina e vediamo nelle prossime ore come starà”.

Sul rinnovo: “Sono abituato a vedere tanti nomi accostati alla Lazio. Per il rapporto che ho con il presidente Lotito, se ci fosse qualche malessere, me l’avrebbe detto. L’unico problema adesso è il Borussia Dortmund, una squadra molto forte e sono concentrato su domani e non su altro. Il resto si vedrà”.

Fonte Foto: Twitter Lazio