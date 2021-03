Simone Inzaghi dopo il 3-2 al Crotone: “Vittoria sofferta ma che volevamo a tutti i costi. Bayern? Andremo lì per fare la partita”

Simone Inzaghi, tecnico della Lazio, ha commentato così, ai microfoni di Sky Sport, la vittoria contro il Crotone: “È una vittoria che volevamo a tutti i costi, abbiamo perso con Bologna, Juventus, Bayern e Inter. Dovevamo fare meglio, ci mancano i tre punti di Bologna, ma abbiamo abituato bene tutti negli ultimi anni. È stata una vittoria sofferta, la squadra ha buttato il cuore oltre l’ostacolo“.

Sulla prestazione: “Ho visto la solita Lazio. Il secondo gol è una palla di ripartenza su calcio d’angolo, Fares deve accompagnare l’uomo sul fondo. Sono disattenzioni. I cambi ci hanno aiutato, abbiamo vinto una gara importante“.

Su Immobile: “Ci sono per tutti questi momenti, ha avuto questo problema anche lo scorso anno, ha avuto una serie di partite dove non ha segnato. È fortissimo, deve credere in se stesso e presto tornerà a segnare. Ho preferito tenere le due mezze ali, altrimenti avrebbero giocato in tre davanti”.

Caicedo ancora una volta decisivo: “Sappiamo l’importanza che ha, ho pensato di farlo giocare dall’inizio. quando sta bene è una grandissima risorsa, ci ha fatto vincere una partita insieme agli altri. Chi è entrato ha fatto bene. Abbiamo avuto anche la crescita di Muriqi, ma sappiamo quello che ci stanno dando Immobile e Correa“.

Verso la sfida di Champions con il Bayern: “Andremo per fare la partita. La qualificazione agli ottavi doveva essere il grande obiettivo e lo è stato, poi parliamo del Bayern che ha fatto 7 gol al Tottenham e 8 al Barcellona. Sappiamo le nostre potenzialità, in Champions abbiamo fatto un percorso straordinario“-

Foto: twitter ufficiale Lazio