Simone Inzaghi: “Domani sarà stimolante ma non decisiva. E non si firma per un pareggio”

Simone Inzaghi ha parlato in conferenza della sfida di domani sera allo Stadium. “Domani sarà una partita stimolano in uno stadio pieno, si affrontano la prima e la seconda. Sappiamo il significato della gara, sarà importante per tutte due. Stiamo facendo entrambe un ottimo percorso, sarà una partita in cui ci saranno duelli individuali e dovremo fare bene. Mi aspettavo la Juve così vicina perché vuole sempre vincere come l’Inter. La Juve ha grandi ambizioni e ha più tempo per preparare le gare. Noi non ci nascondiamo e ci assumiamo le nostre responsabilità. È uno stimolo per migliore, sapendo che in alcuni momenti dicono che siamo imbattibili e in altre che ci siamo indeboliti, dipende dai risultati. Domani non sarà decisiva, ma molto importante, soltanto domani saremo a un terzo del campionato e ci saranno tante altre partite. Sappiamo tutti cosa significa Juve-Inter. Cercheremo di fare il nostro calcio, dovremo avere una grande concentrazione per tutti i 95 minuti. Non si firma mai per un pareggio, non lo farei per nessuna gara se non dopo aver vinto un’andata. Da qui al 23 dicembreavremo otto partite, le prossime quattro saranno contro le prime tre dell’anno scorso e due partite impegnative di Champions”.

Foto: sito Inter