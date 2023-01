Simone Inzaghi: “Domani è importantissima. Ci arriviamo con grande voglia”

Simone Inzaghi ha presentato in conferenza Inter-Napoli di domani. “Non vediamo l’ora di ripartire, abbiamo voglia di scendere in campo, lo scorso anno fu una partita emozionante che ci diede un grande slancio. Sappiamo di affrontare una grande squadra, l’unica imbattuta in Europa, ma ci arriviamo con grande voglia. È una partita importantissima dove probabilmente la tensione sarà più dalla nostra parte ma il bello del calcio è poter giocare partite del genere. Dopo tanto tempo ho 4 attaccanti disponibili, nell’anno appena terminato non li ho mai avuti. Lautaro è arrivato da 4 giorni ma si è allenato bene, Correa l’ho visto meglio. Dzeko e Lukaku hanno avuto più possibilità di allenarsi con la squadra, il mio auspicio è di poterli avere per tutto questo tour de force. Per domani devo ancora fare delle valutazioni, ho qualche incerteza che in questi due allenamenti mi toglierò. La situazione di Skriniar? Lo conosco, è un ragazzo straordinario che dà tutto in campo. A parte lui ci sono diversi giocatori con il contratto in scadenza ma so che c’è una società forte che è sempre al mio fianco che sta lavorando al meglio su tutte le situazioni. La corsa scudetto? Mancano 23 partite alla fine quindi ci sono tantissimi punti in palio e l’Inter come e altre che stanno inseguendo ha la voglia di accorciare il terreno su quella che in questo momento è la miglior squadra in Europa. Bisogna fare i complimenti al Napoli. La speranza di accorciare passa dal campo, noi siamo un gruppo unito e compatto con tifosi straordinari che vuole vincere tutte le partite. Il ritorno di Lukaku? Conosciamo le sue qualità, è tornato con grande voglia. È un attaccante che ci dà soluzioni diverse, ci migliorerà ulteriormente. Siamo il secondo miglior attacco, l’anno scorso eravamo il primo, con Romelu avremo una soluzione in più. L’augurio per lui e per Correa è che possano darci quel contributo per migliorare ancora di più la nostra percentuale di realizzazione”.

Foto: sito ufficiale Inter