Simone Inzaghi: “Derby importante, ma la testa è esclusivamente rivolta allo Sheriff”

Simone Inzaghi, tecnico dell’Inter, è intervenuto in conferenza stampa per presentare la gara di Champions League di Tiraspol contro lo Sheriff. Ecco le sue dichiarazioni:

Cambiano gli uomini utilizzati ma non i risultati. Quanto aiuta vedere che dalla panchina arrivano sempre ottime risposte?

“Abbiamo fatte due partite molto buone, fatte diventare semplici. Erano due gare insidiose, i ragazzi sono stati bravi. Abbiamo concesso poco e abbiamo avuto l’opportunità di far ruotare i giocatori che rispondono sempre bene. Il massimo per un allenatore. Domani è una gara decisiva, dimostreremo che siamo forti anche in Europa”.

Nel fine settimana ci sarà il derby. Ci sta già pensando?

“Il derby sarà sicuramente importante, ma il mio pensiero è esclusivamente rivolto allo Sheriff e a questa partita”.