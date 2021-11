Simone Inzaghi: “Darmian ha sentito tirare, siamo un po’ preoccupati”

Il tecnico dell’Inter, Simone Inzaghi, ha commentato la vittoria sul Venezia.

Queste le sue parole a Dazn in merito alle condizioni di Darmian: “I ragazzi stanno facendo molto bene, dispiace per Darmian. Ha sentito tirare, speriamo non sia niente di grave. C’è un po’ di preoccupazione”.

Venezia porta bene: “Di Venezia avevo un bel ricordo, avevo fatto una doppietta in semifinale di Coppa Italia quando giocavo nella Lazio”.