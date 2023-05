Simone Inzaghi: “Così ho trasformato Calhanoglu. Ma accadde la stessa cosa con Luis Alberto”

Simone Inzaghi si è soffermato anche su Lukaku. “Da allenatore lo avevo riportato qui con entusiasmo per vederlo come lo stiamo vedendo in questo mese. Lui e Brozovic hanno avuto degli imprevisti e non li abbiamo avuti, in certi momenti siamo stati bravissimi anche senza di loro. Sappiamo però che anche in questa condizione Lukaku forse non può fare tre partite in una settimana. Come si gestisce una bestia ferita come il Milan? C’è stato un episodio che andava valutato in un altro modo, il fallo di Krunic su Bastoni. Ci avrebbe dato qualcosa di importantissimo come risultato. Non c’è nessunissimo problema. Allo stesso modo non c’è per Turpin che è francese e ci sono quattro francesi nel Milan. Sappiamo che dobbiamo superare delle insidie e uscirne nel migliore dei modi. Io leggo e ascolto poco, ma so tutto. La mia grande fortuna, però, è che leggiamo poco. Le scelte di domani? Uno ha in mente qualcosa, ma non sai mai dove va la partita. Tutta la squadra deve coprire al meglio il campo, affrontiamo una squadra che indipendentemente da Leao ha vinto il campionato ed è in semifinale di Champions. Siamo a 90 minuti da un sogno, con questi ragazzi siamo arrivati alla finale di Coppa Italia. Ci manca l’ultimo passo, la nostra testa è a domani, sappiamo di essere molto vicini ma dobbiamo giocarla. Come ho trasformato Calhanoglu in regista? Ci è venuto a mancare Brozovic e ho pensato che potesse essere la soluzione più importante. Lui è stati bravissimo, come Darmian terzo di difesa che non aveva mai fatto. Fece lo stesso Luis Alberto, era un attaccante esterno ed è diventato una mezzala tra le più importanti d’Europa”.

Foto: sito ufficiale Inter