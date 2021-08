Simone Inzaghi: “Correa? Ancora non è al top. Farà grandi cose. Dispiace per gli addii di Lukaku e Ronaldo”

Il tecnico dell’Inter, Simone Inzaghi, ha parlato a Dazn dopo la vittoria sul Verona.

Queste le sue parole: “Son contento per il Tucu. E’ un giocatore, secondo me, che ancora non ha fatto vedere il suo meglio. Ha tutto. Ha tecnica, velocità, tiro e potenza. Sono contento ed è giusto che si goda questa serata. Ci darà tanto”.

Sul mercato: “La società è stata bravissima perchè mi ha messo in quindici giorni Dzeko, Correa e Dumfries. La cosa era mettere in sicurezza l’Inter. Abbiamo messo questi tre giocatori in una rosa forte. Ho trovato grandissima disponibilità e ho capito perchè l’anno scorso hanno raggiunto grandi traguardi”.

Su Vidal: “Penso sia il massimo per un allenatore quanto successo col Genoa e oggi. Vidal è entrato benissimo stasera come sabato col Genoa. Ma anche Dimarco, Correa e Sensi hanno fatto benissimo. Brozovic mercoledì ha avuto una distorsione”.

L’addio di Ronaldo alla Juve: “A me sinceramente dispiace perchè Lukaku e Ronaldo sono due campioni che se ne vanno e lasciano un vuoto nel nostro campionato. I campioni se ne vanno e speriamo ne vengano altri. Quello che resta è la competitività”.

