Simone Inzaghi: “Contenti della qualificazione. Sokratis? E’ un profilo sondato”

Ai microfoni della Rai ha parlato Simone Inzaghi, tecnico della Lazio, che ha commentato il passaggio del turno in Coppa Italia ai danni del Parma e ha parlato di mercato.

Queste le sue parole: “Insieme alla qualificazione ai quarti, che non è una cosa scontata come abbiamo visto, il rientro di Lulic è la nota più bella della serata. Ora giochiamo i quarti nel migliore dei modi, purtroppo negli ultimi cinque anni abbiamo giocato solo una volta in casa nei quarti”.

Domani si opera Luiz Felipe, andrete sul mercato?

“Per ora abbiamo reintegrato Vavro, che era un nostro giocatore. Aspettiamo l’operazione di Luiz Felipe. Stiamo valutando sul mercato, se ci sarà il giocatore giusto lo acquisteremo. Non è facile, perché a gennaio le società si tengono i pezzi migliori, ma ci serve un difensore perché siamo limitati nelle rotazioni dietro”.

La Lazio ha anche sondato il terreno per Rugani della Juventus, ora in prestito al Rennes.