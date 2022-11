Simone Inzaghi: “Con il Porto non sarà facile. Ma il nostro obiettivo resta la qualificazione ai quarti di finale”

A Nyon, sono stati sorteggiati gli ottavi di finale di Champions League. Avversario dell’Inter sarà il Porto di Sergio Conceicao. Sul sito ufficiale del club, l’allenatore nerazzurro, Simone Inzaghi, ha commentato così l’accoppiamento:

“Per il secondo anno di fila giocheremo gli ottavi di finale: finalmente l’Inter è tornata ad affrontare partite così importanti in Europa con continuità. Saranno due gare bellissime, in due stadi pieni e davanti a un pubblico speciale, degno di una competizione così importante. Rispettiamo il Porto: si tratta di una squadra che fa bene in Champions League da anni. L’allenatore è Sérgio Conceição, mio compagno di squadra alla Lazio per anni, lo conosco molto bene. Il nostro obiettivo è quello di passare il turno e di regalare un sogno ai nostri tifosi: quello di disputare i quarti di Champions League dopo tanto tempo. Non sarà per niente facile, dovremo lavorare per farci trovare pronti a una doppia sfida dove i dettagli faranno la differenza. Saranno due sfide bellissime, ci faremo trovare pronti”.

Foto: sito Inter