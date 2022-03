Simone Inzaghi: “Ci lecchiamo ancora le ferite del derby di campionato. Pareggio giusto”

Simone Inzaghi, tecnico dell’Inter, ha parlato a Sport Mediaset dopo lo 0-0 del derby contro il Milan in Coppa Italia.

Queste le sue parole: “Penso sia stato un derby meno spettacolare rispetto agli altri due di campionato. C’è tanto in palio, le squadre non erano sciolte. Comunque ci penseremo ad aprile al ritorno, vogliamo la finale per vincere in un altro trofeo sapendo che siamo alla 36esima partita, abbiamo giocato tanto. Dobbiamo recuperare brillantezza ma stiamo lavorando”.

Sulla partita: “Devo rivedere la partita, però penso che a parte una parata di Handanovic non abbiamo rischiato tanto. Romagnoli ha tolto un quasi gol a Dzeko. Non facciamo gol da quattro partite, fa notizia ma sono convinto che torneremo presto a segnare”.